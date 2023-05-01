Ordu'da tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın tutuklandı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:09

Keş Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında kumsalda buluşan Merve Kuşçu ile sevgilisi Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi ile Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a ateş etti. 6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabahcayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kuşçu, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.