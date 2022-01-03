Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:21

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

