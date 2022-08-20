Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça toprağa verildi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:10

Kaza, pazartesi günü İnegöl ilçesi Şehirler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra, yağmur suyu kanalına yuvarlandı.

Kazada, sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval ve kızı Ayça Bektaş yaralandı. Ayça'nın 4 gün süren yaşam mücadelesinden sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı Ayça’nın alınan karaciğeri Antalya’da, 2 böbreği ise Bursa’da nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Ayça Bektaş'ın cenazesi, nakil işlemleri sonrası memleketi Ankara'ya getirildi. Bektaş, öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bektaş'ın cenazesinde, kazada yaralanan anne ve babası Seval ve Yavuz Bektaş'ın yanı sıra akrabaları ve çok sayıda arkadaşı yer aldı. Sevenleri Bektaş’ın mezarını çiçeklerle donattı.