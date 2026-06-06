Orhan Sarıbal Halkevleri’nden ihraç edildi

Halkevleri 29. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına destek veren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın durumu, Genel Kurul'da gündeme geldi.
Sarıbal, oy birliği ile Halkevleri'nden ihraç edildi.
NE OLMUŞTU?
Halkevleri, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiğini belirttiği CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hakkında ihraç süreci başlatılacağını açıklamıştı.
Açıklamada, “Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız işbirlikçiliktir” denilmişti.