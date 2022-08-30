Ormanda çalışan yevmiyeli işçi, uçurumdan düşerek öldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanda yevmiyeli işçi olarak çalışan Mehmet Yücel (49), uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 15:02
Ormanda çalışan yevmiyeli işçi, uçurumdan düşerek öldü
Abone Ol google-news

Mehmetli beldesi ile Çiçeklidere köyü arasındaki ormanda ağaç kesimi yapan yevmiyeli işçi Mehmet Yücel, dengesini kaybedip, uçurumdan düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Yücel'in cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Orman işçiler İşçi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler