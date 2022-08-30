Ormanda çalışan yevmiyeli işçi, uçurumdan düşerek öldü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanda yevmiyeli işçi olarak çalışan Mehmet Yücel (49), uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Mehmetli beldesi ile Çiçeklidere köyü arasındaki ormanda ağaç kesimi yapan yevmiyeli işçi Mehmet Yücel, dengesini kaybedip, uçurumdan düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ekipler, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Yücel'in cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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