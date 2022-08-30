Ormanda çalışan yevmiyeli işçi, uçurumdan düşerek öldü

30 Ağustos 2022 Salı, 15:02

Mehmetli beldesi ile Çiçeklidere köyü arasındaki ormanda ağaç kesimi yapan yevmiyeli işçi Mehmet Yücel, dengesini kaybedip, uçurumdan düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Yücel'in cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.