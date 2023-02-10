Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kimdir? Kadir Kara hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:34

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:35

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara gündem oldu. Kadir Kara'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KADİR KARA KİMDİR?

Kadir Kara, 14 Mart 1961'te Osmaniye'de doğdu. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. Eğirdir’de gördüğü yedek subay öğrenciliği eğitiminden sonra, 179. Dönem Piyade Komando Yedek Subay olarak Sarıkamış’ta askerlik hizmetini tamamladı.

1986’da Aksaray Belediyesinde 657 sayılı DMK’na tabi olarak İnşaat Mühendisi kadrosunda göreve başladı. 1987-1989 yılları arasında 'Aksaray Belediyesi İmar Müdürü' olarak görev yaptı.

1989’da Kayseri Kocasinan Belediyesine naklen geçiş yaparak 1989-1994 yılları arasında Kocasinan Belediyesi’nde 'İmar ve Fen Müdürlükleri' görevlerinde bulundu. 1994’te Osmaniye Merkez Belediyesi’ne naklen geçiş yaparak, 1994-2001 tarihleri arasında Osmaniye Belediyesi’nde 'İmar Müdürü' kadrosunda görev yaptı.

1999'da yapılan seçimler öncesinde 11 Ocak 1999'da MHP’den belediye başkan aday adayı olmak üzere görevinden istifa etmiş yapılan delege seçimleri sonrasında adaylığı gerçekleşmeyince Osmaniye Belediyesindeki görevine tekrar döndü.

Görevde yükselme sınavları neticesinde başarılı olarak 2001’de, '1. Dereceli Başkan Yardımcısı' kadrosuna atandı. 2001-2008 yılları arasında DMK’na tabi olarak 7 yıl fiilen 'Başkan Yardımcısı' olarak görev yaptı. Bu süre içerinde belediyedeki görevi dışında bazı sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2000-2008 yılları arasında 'Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) İl Başkanlığı' görevini yürüttü.

Belediye Başkanlığı döneminde birçok dernek ve yayın organı tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' seçilen Kadir Kara, 2009-2014 yılları arasında iki dönem 'Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği' görevinde bulundu.

Yüksek lisansını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda tamamladı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, üçüncü kez belediye başkanı seçildi.

KADİR KARA HANGİ PARTİDEN?

Kadir Kara, MHP'nin adayı olarak Osmaniye Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Kadir Kara, evli ve üç çocuk babasıdır.