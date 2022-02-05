Osmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce anne ve babası evlerinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin oğlu, cinayetin çözülmesine yardımcı olacak kişi veya kişilere 1 milyon lira ödül verileceğini açıkladı.
Karagedik köyü İkizler Mahallesi'nde ikamet eden Mulla (68) ve Hüsne Ala'nın (66) 13 Şubat 2019'da yatak odalarında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından cinayet zanlılarıyla ilgili bir sonuca ulaşılamadı.
Yaşlı çiftin oğlu Mesut Ala, anne ve babasının öldürülmesiyle ilgili vereceği ifadeyle cinayetin çözülmesini ve katilin bulunmasını sağlayacak kişi veya kişilere 1 milyon lira ödül verileceğini açıkladı.
Ala, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babasının katil veya katillerinin 3 yıldır bulunamadığını söyleyerek, "3 yıldır vicdan azabı içerisindeyiz, rüyalarımıza giriyor. Gören duyan olduğundan eminiz. Allah korkusu olsaydı çıkıp söylerdi. Belki maddiyata önem veriyorlardır diye işin işine maddiyatı soktuk. 1 milyon lira ödül vereceğiz. Gören çıksın söylesin parasını alsın, helali hoş olsun. Hiçbir şeyde gözümüz yok. Gelsinler kolluk kuvvetlerine ifadelerini versinler. Olayı aydınlattıkları dakikada paralarını alıp gidebilirler" dedi.
Karagedik köyü İkizler Mahallesi'nde yaşayan Mulla ve Hüsne Ala'nın 12 Şubat 2019'da yatak odasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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