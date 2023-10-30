Osmaniye'de asayiş uygulamaları: 21 tutuklama
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 88 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 148 muhtelif fişek, 2 yasaklı bıçak, 213 gram muhtelif uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 telefon ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!