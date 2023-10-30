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Osmaniye'de asayiş uygulamaları: 21 tutuklama

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:15
Osmaniye'de asayiş uygulamaları: 21 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 88 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 148 muhtelif fişek, 2 yasaklı bıçak, 213 gram muhtelif uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 telefon ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


osmaniye Asayiş Operasyon

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