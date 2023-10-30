Van'da 'torbacı' operasyonunda 3 gözaltı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:43

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti ve nakli yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi.