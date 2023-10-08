Otel odasında ölü olarak bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir şahıs kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:15
Otel odasında ölü olarak bulundu
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Ramazan Paşa Mahallesi’nde bulunan bir otele akşam saatlerinde müşteri olarak giren 76 yaşındaki Refik Anlar’dan yakınları uzun süre haber alamadı. Şahsın sağlık durumundan şüphelenen yakınları oteli arayarak durumu bildirdi.

Otel personeli de Anlar’ın kaldığı odaya gitti. Kapıyı çalan personeller Anlar’dan yanıt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Anlar’ı odada hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Anlar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Anlar’ın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


112 Acil aydın

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