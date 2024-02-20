Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan erkek yakalandı
Kadıköy'de, İETT otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kadını darbeden erkek gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Göztepe'de İETT otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, R.D. isimli kadının darbedildiğini söyleyerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı.
Göz Atın
Yapılan araştırmada, M.B. isimli erkek ile R.D'nin arasında otobüste başlayan sözlü tartışmanın büyümesiyle kadının darbedildiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından gözaltına alınan M.B. hakkında, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.
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