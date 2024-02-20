Otobüste yer isteyen kadına yumruk atan erkek yakalandı

Kadıköy'de, İETT otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kadını darbeden erkek gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:46
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Göztepe'de İETT otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, R.D. isimli kadının darbedildiğini söyleyerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı.

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Yapılan araştırmada, M.B. isimli erkek ile R.D'nin arasında otobüste başlayan sözlü tartışmanın büyümesiyle kadının darbedildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan M.B. hakkında, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.


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