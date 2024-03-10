Otomobil dere yatağına uçtu... Yaralılar var!
Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat’tan ziyaret için Çorum’a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki otomobil, Hatap barajı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.
Kazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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