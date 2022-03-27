Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aydın'da otomobil bir evin duvarına çarptı. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evin duvarına çarpan otomobilin sürücü Adil Aksu öldü, yanındaki Mehmet Yıldırım ağır yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 09 R 3252 plakalı otomobilin sürücüsü Adil Aksu, direksiyon kontrolünü kaybedince bir evin duvarına çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aksu ile yanındaki Mehmet Yıldırım'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralanan Aksu ve Yıldırım ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adil Aksu, hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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