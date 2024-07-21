Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 S 0116 plakalı minibüs ile 06 DUF 753 plakalı otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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