Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 08:36
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 S 0116 plakalı minibüs ile 06 DUF 753 plakalı otomobil Türkmenbaşı ve Mavi bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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