Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü anne ve motosiklette yolcu olarak bulunan iki çocuğu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:04
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Feci kaza, saat 12.30 sıralarında Aydın Mahallesi Mehmet Aydın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 7. Sokak’tan Mehmet Aydın Caddesi’ne çıkan Murat İ. idaresindeki 07 UA 013 plakalı otomobil ile Mehmet Aydın Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sebiha S. idaresindeki 07 BLN 382 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Sebiha S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan çocukları A.E.S ile D.S yaralandı. Motosikletle çarpışan araç sürücüsü Yeniden Refah İlçe Başkanı Murat İnanç, yaralıları aracı ile hastaneye götürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ise kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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