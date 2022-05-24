Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 12:30
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Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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