Otomobil kamyonun damperine düştü!

Şanlıurfa’da, Yusuf Ç.’nin (34) kontrolünü yitirdiği otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan park halindeki hafriyat kamyonunun damperine düştü. Kazada, Yusuf Ç., yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:24
Otomobil kamyonun damperine düştü!
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Kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı’nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yusuf Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 FIC 621 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşaktan, 5 metre aşağıdaki park halinde bulunan hafriyat kamyonunun damperine düştü. 

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle tek yönü trafiğe kapatılan yolda araç konvoyu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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