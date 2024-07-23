Otomobil, karşı şeride geçip minibüsle çarpıştı: 12 yaralı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:45

Feci kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çöltepe mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 17 ABR 820 plakalı otomobil, refüje çarpıp, karşı şeride geçerek Mehmet S. yönetimindeki 23 ET 622 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Araçlardan savrulan parçalar da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün ön camına isabet etti. Otobüste hasar oluşurken, kazada sürücülerle minibüsteki S.Z., S.S., E.U., G.Z., C.Z., A.Z., R.D., M.G., D.G. ve Y.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.