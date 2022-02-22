Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Ankara istikametinde otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA
22 Şubat 2022 Salı, 04:31
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Avcılar'da otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

TIR'A ÇARPMIŞTI

Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a açarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.



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