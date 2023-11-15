Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:45
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. R.A.’nın (32) kontrolünü yitirdiği 45 AFF 726 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü R.A. ile yanındaki B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7), P.E. (6) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İlgili Haberler

Otomobil ile çarpıştı, evin bahçesine girdi!

Otomobil ile çarpıştı, evin bahçesine girdi!
Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Renault'nun yeni elektriklisi yarın geliyor: Ekonomik şehir otomobili...

Renault'nun yeni elektriklisi yarın geliyor: Ekonomik şehir otomobili...

En Çok Okunan Haberler