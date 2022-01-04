Otomobil tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.
Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Salavatlı Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sultanhisar istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 Y 4627 plakalı Tofaş marka otomobil, Salavatlı Kavşağı yakınlarında dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı ileri sürülen 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taklalar atan otomobil adeta metal yığınına dönerken araç içerisinde bulunan 5 kişiden 2’si olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada bir yangın ihbarından dönen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yaparken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları hurdaya dönen aracın başında feryat ederken, bölgeye güvenliğin sağlanması amacıyla takviye ekipler sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.
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