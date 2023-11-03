Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist, bir otomobilin çarpması sonucu sürüklenerek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:25
Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı
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Feci kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir eden Evran T.’nin kullandığı 42 ZU 447 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Almanya uyruklu Susanne Gerda Maria Bergsteıner’e çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 7-8 metre ileriye savrularak yaralanan Bergsteıner, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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