Otomobil yaya geçidinde Alman turiste çarptı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Alman turist, bir otomobilin çarpması sonucu sürüklenerek yaralandı.
Feci kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir eden Evran T.’nin kullandığı 42 ZU 447 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Almanya uyruklu Susanne Gerda Maria Bergsteıner’e çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaklaşık 7-8 metre ileriye savrularak yaralanan Bergsteıner, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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