Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
Bolu'da Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu. Olay sonrası kaçan Mahmut Ö. yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta gerçekleşti.
İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö. ise adliyeye sevk edildi.
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