Otomobiliyle art arda sevgilisinin aracına çarptı!

Diyarbakır'da Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle takip ettiği sevgilisinin içinde bulundukları araca çarptı. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., ekiplerin iknasıyla araçtan indirilerek önce hastaneye, ardından da ifade için emniyete götürüldü.

Otomobiliyle art arda sevgilisinin aracına çarptı!
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DHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:58

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, sevgilisini başka bir otomobilde gördü.

Ç.Ö., takip ettiği otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile yanında bulunan eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.

Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.


Etiketler: #diyarbakır

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