Otomobiliyle art arda sevgilisinin aracına çarptı!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:58

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, sevgilisini başka bir otomobilde gördü.

Ç.Ö., takip ettiği otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile yanında bulunan eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı.

Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.