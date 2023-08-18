Oturduğu daireyi ateşe verdi: Yakınları ölümden döndü

Bursa'da iddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki Tarkan B. yaşadığı evi ateşe verdi. Çıkan yangında üst katta mahsur kalan Tarkan B.'nin 15 yaşındaki kuzeni ve yengesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkartıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:36
Oturduğu daireyi ateşe verdi: Yakınları ölümden döndü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında 2 katlı bir binanın 1. katında oturan Tarkan B. (29) iddiaya göre uyuşturucu maddenin etkisiyle evini ateşe verdi.

Hızla büyüyen alevler daireyi sararken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken Nilüfer Polis Merkez'ine bağlı ekipler ise kaçmak isteyen 29 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde yakalamayı başardı.

Üst katta mahsur kalan Sevinç B. ve 15 yaşındaki kuzeni Cemre B., itfaiye ekiplerince evden çıkarılıp sağlık ekiplerine sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Karakola götürülen şüphelinin ifadesi alınırken polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.


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