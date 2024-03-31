Oy verme işlemi sırasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:57

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:57

Kent merkezine bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İhsan Altın (54) Okan Altın (30) ve Oktay Altın (27) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalanırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.