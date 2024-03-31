Oy verme işlemi sırasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'te oy verme işlemi sırasında 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:57
Oy verme işlemi sırasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kent merkezine bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İhsan Altın (54) Okan Altın (30) ve Oktay Altın (27) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalanırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Siirt haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri kavga haberleri

İlgili Haberler

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Bayburt'ta muhtarlık seçiminde kavga: 1 yaralı!

Bayburt'ta muhtarlık seçiminde kavga: 1 yaralı!
Şanlıurfa'da sopalı 'muhtarlık' kavgası: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'da sopalı 'muhtarlık' kavgası: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Devlet Bahçeli’nin oy kullanma görüntüleri: Yüzündeki morluklar merak konusu oldu!

Devlet Bahçeli’nin oy kullanma görüntüleri: Yüzündeki morluklar merak konusu oldu!
CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!
Karabük’te ‘Dünyanın en uzun boylu kadını’ oyunu kullandı: ‘Seyyar sandık büyük kolaylıklar getirdi’

Karabük’te ‘Dünyanın en uzun boylu kadını’ oyunu kullandı: ‘Seyyar sandık büyük kolaylıklar getirdi’
Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
‘Dünyanın en uzun adamı’ ünvanlı Sultan Kösen Mardin’de oyunu kullandı

‘Dünyanın en uzun adamı’ ünvanlı Sultan Kösen Mardin’de oyunu kullandı
Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!

İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!