Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Çok sayıda yaralı var!

Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavga nedeniyle çok sayıda kişini yaralandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:53
Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Çok sayıda yaralı var!
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Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.


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