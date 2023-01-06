Oyuncak ayıdan zehir çıktı
Adıyaman Gölbaşı’nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Polis ekipleri, araçta oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 13,78 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 13,78 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.E. ile M.D. emniyete götürüldü.
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