Oyuncak ayıdan zehir çıktı

Adıyaman Gölbaşı’nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Polis ekipleri, araçta oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 13,78 gram metamfetamin ele geçirdi.

AA
06 Ocak 2023 Cuma, 20:46
Oyuncak ayıdan zehir çıktı
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Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 13,78 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.E. ile M.D. emniyete götürüldü.


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