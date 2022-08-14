Oyuncu Cem Davran'ın acı günü
Oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Davran "Annem bir tanem vefat etti" diyerek annesinin ölüm haberini duyurdu.
Tatlı Betüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Yuvam Yıkılmasın, Çocuğun Var Derdin Var, 8. Gün, Aşkın Tarifi gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran büyük bir acı yaşadı. Cem Davran'ın annesi Ayfer Naciye Davran vefat etti.
Cem Davran, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Annesininin cenaze töreni bilgilerini de paylaşan Cem Davran, ''Canım annem, bir tanem vefat etti'' ifadelerini kullandı. Davran'ın paylaşımına aralarında Songül Öden, Behzat Uygur, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden baş sağlığı mesajları yağdı.
Cem Davran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için;— Cem Davran (@cdavran) August 14, 2022
(Yarın) 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı.
Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran.
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