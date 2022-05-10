Özdağ ile Soylu arasında 'gerilim' sürüyor: 'İşten atmaya başlamış'

10 Mayıs 2022 Salı, 09:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur” ifadelerinin ardından Özdağ, Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’nın önünde düelloya davet etmişti.

Özdağ, yaptığı çağrının ardından bugün İçişleri Bakanlığı'na gelmişti. Bakanlığa yürümek isteyen Özdağ, polis engeline takılmıştı.

Özdağ ile Soylu arasındaki tartışma devam ediyor. Özdağ sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Soylu, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan ve benim öğrencim olan bürokratları işten atmaya başlamış" dedi. Özdağ, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Utanç verici gerçekten utanç verici! Süleyman benim yüzlerce öğrencim bakanlıkta, hepsini mi atacaksın? Korku işte böyle bir şeydir. Ben korkmuyorum. Sen korkuyorsun. Çünkü korkaksın!"