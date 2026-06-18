Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'delege imzaları' çağrısı: Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nu işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargı kararıyla eski yönetimin göreve dönmesinin ardından başlayan siyasi gerilim, delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle yeni bir boyuta taşındı.

NOW Haber ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan CHP lideri Özgür Özel, teslim edilen delege imzalarına ve kurultay sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Merkez yönetimine "samimiyet" çağrısında bulunarak kurultayın toplanması gerektiğini vurguladı.

"OLMASI GEREKEN ŞU..."

Özel, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Zor günlerden geçiyor hem partimiz hem ülkemiz. Büyük belirsizlikler var. Oysaki insanlar büyük krizlerin içinde hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem ciddi endişeler taşırken, bir yanda seçimlerin gelmesi, iktidarın değişme umuduyla hayata tutunuyorken; bir yanda ülkenin ana muhalefet partisine yapılan bu saldırı ve iktidar yürüyüşüne karşı yapılan bu hamleler herkesi fevkalade rahatsız etti. Büyük bir umutsuzluğa ve öfkeye sevk etti.

Öncelikle şunu söylemek isterim. Bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu butlan kararıyla birlikte bu darbe yapıldığında, hemen bayramın önünü tercih etmişlerdi. Ve demişlerdi ki, bayram süresince tepkiler soğur, bu iş yatışır, bayramdan sonra da yeni yönetim gelir ve yönetim devam eder bir şekilde. Öyle olmadığı görülüyor. Bir ay olmak üzere ve tepkiler ilk günkü kadar sıcak, hatta her geçen gün biraz daha öfke artıyor. Biz bu öfkeyi kontrol etmeye, bu öfkenin ve tepkinin enerjisini birlikte bir hak arama mücadelesine dönüştürmeye gayret ediyoruz ve o yönde çabalar içindeyiz.

Ne olacak dediniz. Olması gereken şu. Yani aslında tabii Siyasi Partiler Kanunu, yerleşik bütün uygulamalar o kadar açık ki... Bir siyasi partinin en üst karar mercii kurultayıdır. Öyle ki, kurultay toplanır ve tüzükte ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yazan sayı kadar delege irade gösterirse, o partiyi kapatabilir bile. Kurulurken kurultayla kurulur, kapanırken kurultayla kapanır. Kurultay ne derse o olur. Ve kurultay kimi seçerse o yönetir.

Biz bu kurultayı 2023 yılına kadar yapılan kurultaylarda, partide genel başkan değişimi, ne bizim partimizde ne Türkiye siyasetinde hiçbir partide böyle bir değişim mümkün olmamıştı. Ve 2023 seçimleri o açıdan çok anlamlı seçimlerdi. Bizim, kaybettiğimiz bir seçimden sonra tartıştığımız, özeleştiriye muhtaç bir durumda olduğunu gördüğümüz... Sonra kurultayımızı topladığımız ve kurultayda delegenin bir karar verdiği seçimdi. Ve o seçimde ilk kez bir genel başkan değişimi yaşandı.

O seçim 2023 yılında yapıldı. O günden şu ana kadar da tabii partinin saldırı altında olduğu, 2,5 yıllık bir dönemi hep birlikte yaşadık, özellikle son 1 yılı çok yıkıcı şekilde saldırı altında geçti. Ve onun üstüne o kurultaydan sonra iki tane olağanüstü kurultay yaptık. Sonra günü geldi, kanunun emrettiği şekilde her mahallemize sandık kurarak, mahallelerden delegeler, oradan ilçe delegeleri, il delegeleri, kurultay delegeleri seçerek yeni bir kurultay yaptık. Verilen butlan kararıyla, bu kurultay, sonra o delegelerin... şimdi konuştuğumuz delegelerin oy birliğiyle beni seçtiği 6 Nisan kurultayı, sonra 12 Eylül günü bu sefer İstanbul delegeleri olmaksızın delegelerin oy birliğiyle beni seçtiği olağanüstü kurultay, üstüne bir olağan kurultay yaptık."

Özel, şu anda kendisinde en son olağan kurultayın mazbatası olduğunu kaydetti. Özel ayrıca bütün kamuoyunun mutlak butlana karşı olduğunu ancak yalnızca Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararı savunduğunu söyledi.

"ÇANKAYA İLÇE SEÇİM KURULUNA GİTSİN..."

Özel, delege imzaları hakkında, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi:

"İşte büyük bir haksızlık ve çarpıtma şundan dolayı: (Mutlak butlan) Karar kesinleşinceye kadar, yani kesinleştiğinde... mahkemeye... Yargıtay bozduğunda biz geri geleceğiz zaten. Kabul etse tedbir bitecek zaten. O güne kadar duracaklar diyor. Ama o güne kadar kurultay yapamazlar demiyor ki. Bir genel başkanın görevi delege imzaları geldiğinde kurultayı çağırmaktır. O kurultayı... kendisi zaten o hakkı var, 'yapamıyorum arkadaşlar' dedi. Bakın, şu kadar net söyleyeyim Fırat Bey, Türkiye'nin bu konuyu en iyi bilen 34 hocası 'yapabilirsin' diyor. Bir tane bu konuda uzman yok ki çıkıp 'yapamazsın' diyor. Sadece Kemal Bey 'avukatıma sordum, yapamazmışım' diyor. Yapmamak üzere niyetlenmiş.

Madem gerçekten samimiyse, hani bayramda evinde, Çankaya Belediyesi'nin bankının üzerinde verdiği mülakatta 'ben yapabilecek olsam bugün yaparım' dedi ya, bugün yapabilir Kemal Bey. Eğer gerçekten samimiyse, gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyorsa, bizi kandırmıyor, bu kadar gencin umutlarını kırmıyor, bu kadar insanı boşu boşuna ağlatmıyorsa delege imzalarını götürsün Çankaya İlçe Seçim Kuruluna, desin ki 'Yeterli imza geldi, yapabilir miyim?', alsın cevabı. Niye kendi avukatına, bu işleri bu hale getirmek için planlanmış olan bu düzeni kuran avukata sorup da karar veriyor ki?"

YENİ PARTİ

Özgür Özel, basın mensuplarının kendisine yönelttiği "Yeni parti" gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Özel, süreci, "hukuki, siyasi ve fiziki" mücadele olarak üçe ayırdıklarını söyledi. Özel, "İlla böyle bir tarih olarak hani bir 'son gün' olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki, o tarih adli tatilin başlangıcıdır. O zaman işte bir 40 gün sürecek herhalde, 40-42 gün..." dedi.

Özel'in konuşması şu şekilde:

"Şöyle söyleyeyim, yani bizim takvimimizin... üyemizin, delegemizin, il başkanlarımızın, bu partiyi seven herkesin bizim önümüze koyduğu takvim şu: 'Parti içinde yapabileceğiniz bütün mücadeleyi verin' diyorlar. Biz bu mücadeleyi üçe ayırdık: hukuki, siyasi, fiziki mücadele. Yani başka çaresi yok. Gerektiği yerde toplanıp miting de yapıyoruz, fiziki mücadele dediğim o. Gerektiği yerde direniyoruz. Gerektiği yerde millete gidiyoruz. Siyasi mücadele sürüyor, hukuki mücadele sürüyor. Bunları yapacağız.

İlla böyle bir tarih olarak hani bir 'son gün' olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki, o tarih adli tatilin başlangıcıdır. O zaman işte bir 40 gün sürecek herhalde, 40-42 gün... (Adli yıl açılışı) 1 Eylül, 2 Eylül... 40 gün sürecek adli yıl açılışına kadar hiçbir şeyin yapılamadığı bir süreç olacak. Ve o gerçekten insanların ciddi şekilde umutlarını kıracak bir süreç olur. Yeni partiyle ilgili mesele; biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz. Hiç de istemiyoruz, çok net."