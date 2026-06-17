Özgür Özel'den demokrasi nöbeti çağrısı: 'Darbeye teslim olmayız, olmayacağız'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sinin aldığı kararlar sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, kararın il başkanları ile yaptığı toplantının ardından geldiğini belirterek, "Bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi" dedi.

Özel, tedbir kararı olanların il başkanlarını görevden alamayacağını ve kararların hukuksuz olduğunu ifade etti.

ÖZEL'DEN DEMOKRASİ NÖBETİ ÇAĞRISI

Özgür Özel, tüm partilileri görevden alınan il başkanlıklarına davet etti. "Darbeye teslim olmayacağız" vurgusu yaptı.

Özel, şunları söyledi:

"Tüm partililerimizi, görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımıza ve il başkanlarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Tüm CHP'lileri, görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz. İl başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Komşu iller olarak dayanışmamızı göstereceğiz, Genel Merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmayız, olmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı bugün gerçekleşmişti. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu MYK'sinin sözcüsü Müslim Sarı ihraç istemiyle disipline sevk edilen eski ve mevcut il başkanlarını açıklamıştı. Sarı, "3 il başkanı ve 3 eski il başkanı hakkında disiplin süreci başlattık" demişti.

Erzurum il başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'yı tedbirli olarak disipline sevk ettiklerini ve ilgili illerdeki teşkilatları da feshettiklerini duyurmuştu. Sarı, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, mutlak butlan kararıyla resmi olarak görevi sona eren İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Erzurum’da Mahmut Edebali, Bursa’da Turgut Özkan il başkanlığına getirildi. Ayrıca eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da disipline sevk edilmişti. Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da görevden alınmıştı.