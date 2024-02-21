Özgür Özel, Lütfü Savaş’la yola devam edeceklerini açıkladı: 'Hatay’da uzlaşı şart'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 07:19

Güncelleme: 21.02.2024 - 07:19

CHP lideri Özgür Özel, dün grup toplantısında Hatay’da Lütfü Savaş ile devam edeceklerini duyurdu. Ardından Meclis’te bir grup gazetecinin soruları yanıtladı. Hatay’a ilişkin kararı sorulan Özel, “Anketler kentte bir ‘Hatay ittifakı’na ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 3-4 puan bir fark var. Bazen önde olduğumuzu bazen geride olduğumuzu gösteriyor. Çünkü çok duygusal bir durum var. Hatay’da AKP ile CHP arasındaki yarışta TİP, DEM Parti ve diğer sol partiler taraf seçerse seçimi kazanıyoruz” dedi. Lütfü Savaş ile enine boyuna bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Özel şu ifadeleri kullandı:

‘40 KİŞİLİK TOPLANTI YAPTIK’

“Pek çok siyasi parti ile görüşme yaptım, başkan da yaptı. Lütfü Savaş’ı dışarıda bırakmayacak bir formüle ihtiyaç vardı. Biz sadece kendi oyumuzla yüzde 25 alırız. Önceki gece Lütfü Savaş ile bir kez daha oturduk. Devam kararı verdik. AKP’nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok orada. Önümüzdeki günlerde Hatay’da kent uzlaşısını yapacak temasları da yaptık. Birkaç adım ve süreç içinde semerelerini alacağız.

Gördüğüm kadarıyla hiçbir şey olmazsa seçimde kafa kafayız. Ama ben Hatay’ın sandığa giderken seçimi bize kazandıracağını düşünüyorum.” Savaş’ın süreçte yıprandığıyla ilgili değerlendirmelere değinen Özel, “Savaş tepki gösteren seçminin gönlünü alırsa anket kazandığını gösteriyor.

MYK salonunda 40 kişilik toplantı yaptık, bir kişi Lütfü Savaş dışında bir seçenek dile getirmedi. ‘Bu seçim alınır’ dediler. Biz de ‘Alın o zaman’ dedik. 1 Nisan’dan sonrasına sürpriz olmaz” dedi. Savaş’ın TİP’le uzlaşı sonucu aday olmadığını da aktaran Özel, ileride Hatay için bir uzlaşı olabileceğini kaydetti.

‘SARAY’A İTİRAZ EDİYORLAR’

DEM Parti ile yapılan kent uzlaşısı görüşmelerine ilişkin bilgi veren Özel, DEM Parti ile imzalanan bir protokol olmadığını, sadece ortak bir adayda uzlaşma kararı aldıkları yerler olduğunu söyledi. İktidardan gelen “DEM’le anlaştılar” sözlerine gönderme yapan Özel, “Düne kadar Mersin’de Adana’da anlaştık deniyordu. Nerede anlaştık? İşte aday çıkarttılar. Şimdi demli çayları içme zamanı Erdoğan ve Bahçeli’de” diye konuştu.

Bir önceki seçimde HDP’nin hiçbir talep olmadan büyükşehirlerde aday çıkarmadığını söyleyen Özel, “Bir önceki seçimde AK Parti’ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AKP’ye değil, biraz da muhalefete gösterme talebinde. Sözcüleri tarafından yalanlanmayan bir şekilde de AKP ile 1 Nisan sonrasına yönelik kayyum meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor.

Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var” dedi. İYİ Parti ile diğer ittifak ortaklarıyla da işbirliği çabalarının karşılık bulmadığını söyleyen Özel, “Seçmen reflekslerinde bir değişiklik yok. Seçmenin Saray’a, Bahçeli’ye itirazı devam ediyor. Beyaz çiçeği aldım gittim ama eski ortakları ittifak yapmaya razı edemedim. Muhalefete muhalefet yapmamaya çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.