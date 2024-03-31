Özgür Özel’den yeni 'yerel seçim' açıklaması: ‘Birazdan güzel haberler alacaksınız’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçime yönelik yaptığı paylaşımda “Birazdan güzel haberler alacaksınız” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne yönelik bir paylaşım yaptı.
Özel’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır;
Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün.
Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız."
Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır;— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 31, 2024
Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün.
Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız.
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