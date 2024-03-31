Özgür Özel’den yeni 'yerel seçim' açıklaması: ‘Birazdan güzel haberler alacaksınız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçime yönelik yaptığı paylaşımda “Birazdan güzel haberler alacaksınız” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:09
Özgür Özel’den yeni 'yerel seçim' açıklaması: ‘Birazdan güzel haberler alacaksınız’
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne yönelik bir paylaşım yaptı.

Özel’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır;

Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün.

Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız."


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