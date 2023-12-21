Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:44

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:44

2005'ten bu yana kutlanan Paramedikler Günü'nün ne zaman kutlandığı aranan bir konu hâline geldi. Peki, Paramedikler Günü ne zaman kutlanır? Paramedik ne demek? Paramedikler Günü neden kutlanır?

PARAMEDİK NE DEMEK?

Paramedik, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan, acil durum müdahaleleri yapabilen, yaralı veya hastaların bakımını sağlayabilen eğitimli sağlık profesyonelidir. Paramedikler genellikle acil sağlık durumlarında olay yerine en hızlı şekilde ulaşarak hasta veya yaralılara ilk yardımı uygularlar. Ayrıca, olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleleri yapma yeteneklerine sahip olan paramedikler, hastaları güvenli bir şekilde hastaneye taşıma sürecinde de önemli bir rol oynarlar.



PARADEMİKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Tarihçesi Roma İmparatorluğu'na dayanan, 17. yüzyılda bubonik veba salgınıyla devam eden ve 19. yüzyılda da sahra hastaneleri ve saha triyajının tanımlanmasıyla temelleri atılan hastane öncesi bakım hizmetleri, ülkemizde 22 Aralık 2005 yılında YÖK Genel Kurulunun üniversitelerde paramedik programlarını açmasıyla bugünkü halini almıştır. Paramedikler Günü, 2005 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanmaktadır.





