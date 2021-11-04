Paris Anlaşması’nın yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 08:10
Paris Anlaşması’nın yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
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Türkiye, 21 Eyül’deki Birleşmiş Milletler toplantısında Paris Anlaşması’nı onaylayacağını açıklamıştı.

Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini tescillediği Paris Anlaşması’na ilişkin Kanun Teklifi 1 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 6 Ekim’de Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.,

Son olarak bugünkü Resmi Gazete’de Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi de açıklandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, yürürlük tarihinin 10 Kasım olacağı kaydedildi.



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