Park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:03

Güncelleme: 20.10.2024 - 17:03

Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.K. idaresindeki otomobil, odun satışı için caddede duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında satış yaptığı sırada yere savrulan M.D., otomobil sürücüsü N.M.K. ve otomobilde bulunan M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin park halindeki kamyonete şiddetle çarpıp, diğer şeritte yan durduğu ve o esnada çevrede büyük bir panik yaşandığı anlar yer alıyor.