Parkta fenalaşmıştı: Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yılbaşı gecesi bir parkta fenalaşarak hayatını kaybeden Melek Pekkara’nın adli ölüm raporu belirlendi. MYO öğrencisi Pekkara’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti açıklandı.
Yılbaşı gecesi bir mekandan çıktıktan sonra fenalaşarak Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara’nın adli raporu açıklandı.
ALKOL YA DA UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI
Rapora göre, Pekkara’nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı.
Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.
Manisa’da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik iddiaların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, açıklanan raporla gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti.
Etiketler: #Balıkesir #kalp krizi
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