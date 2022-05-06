Parkta karşılaştığı 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
Mersin'de, parkta karşılaştığı husumetlisi Serkan Aburşu'yu (18) bıçaklayarak öldüren P.M. (17) adliyeye sevk edildi. Aburşu'nun cenazesi, Adana'da yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olay, 5 Mayıs Perşembe akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki Mehmetçik Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Serkan Aburşu ve P.M. parkta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, P.M., Aburşu'yu bacağından ve göğsünden yaralayıp kaçtı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırdığı Aburşu, hayatını kaybetti. Aburşu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
'KASTEN YARALAMA'DAN KAYDI VARMIŞ
Tarsus İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, P.M.'yi, olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla saklandığı evde yakaladı. Daha önce de 'kasten yaralama' suçundan kaydının bulunduğu öğrenilen P.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan ve bugün ailesine teslim edilen Aburşu'nun cenazesi, Tarsus Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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