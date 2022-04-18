Parkta oturdukları bankı kırıp, demir parçalarını çaldılar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde geldikleri parkta, bir süre oturdukları bankı, 12 dakika uğraşıp kıran 2 şüpheli, demir parçalarını çaldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesinde geçen hafta saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Saray Sokak TOKİ Konutları 4. Etap'taki parka gelen 2 şüpheli, bir süre bankta oturdu. Daha sonra şüpheliler bankı sökmeye çalıştı.
12 dakika uğraşan şüpheliler, parçaladıkları bankın demir aksamlarını alarak gitti.
İNCELEMEYE ALINDI
Park görevlilerinin fark etmesiyle izlenen güvenlik kamerasından hırsızlık tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
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