Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: Yaralılar var

Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: Yaralılar var
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DHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:33

Pendik Kurnaköy gişeler mevkisinde Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

 

 

 


Etiketler: #Pendik #otomobil #kaza

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