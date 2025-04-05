Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: Yaralılar var
Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
Pendik Kurnaköy gişeler mevkisinde Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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