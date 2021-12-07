'Perili evi' gezen çocuk kalp krizinden yaşamını yitirdi

07 Aralık 2021 Salı, 13:20

Yerel haber kaynağı Kosmo'ya göre, 16 yaşındaki Muhammed Suhairil, 1 Aralık'ta Malezya'nın Pahang eyaletindeki Bentong belediyesindeki ünlü ürkütücü turistik mekanda bulunan evde kalp krizi geçirdi. Mekanı ziyaret etmeye karar verdiklerinde yakın bir arkadaşının ailesiyle tatilde olduğu öğrenildi.

Gencin "hayaletli" eğlence merkezinden biri tarafından "şok" edildikten sonra yere düştüğü ve bilincini kaybettiği bildirildi. Olay anında korkudan yere düşen çocuk, solgunlaştı ve çevresindekiler nefes alması için bilincini açık tutmaya çalıştıkça tepkisiz kaldı. Acil servislerle irtibata geçilmesinin ardından şahıs, evden çıkarılarak temiz havada açık bir alana götürüldü. Ancak gencin ölümünü durdurmak için hiçbir şey yapılamadı.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen ve Facebook'a yüklenen rahatsız edici bir video, seyircilerin tepkisiz şekilde yatan Suhairil'i canlandırmaya çalıştığını gösteriyor.

'KIRIK KALP SENDROMU OLABİLİR'

Suhairil'in kesin ölüm nedeni belirsizliğini koruyor ancak gencin delikli bir kalbi olduğu ortaya çıktı.

Duygusal veya fiziksel stres nedeniyle kalp kasının zayıfladığı, genellikle "kırık kalp sendromu" olarak adlandırılan 'Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin bir komplikasyonundan muzdarip olabileceği düşünüyor. Normalde geçici olsa da, bu olayda ani korku, Suhairil'in kalp sorunu nedeniyle, kalp durmasına neden olabilir. Henüz kendisinin veya ailesinin, ölümünden önce durumdan haberinin olup olmadığı bilinmiyor.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nden kardiyolog Dr. Mark Estes, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Önceden risk faktörleri veya önceden var olan kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde, aniden bu şekilde strese girebileceğiniz ortamları azaltmak istersiniz" dedi.

Ne yazık ki, Covid-19 salgını sırasında artan stres seviyeleri nedeniyle ABD genelinde kırık kalp sendromunun arttığı bildiriliyor.