Pes dedirten trafik tartışması... Ambulansın önünü kesti
İstanbul’da bir sürücü, siren ve çakarları açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yaparak geçmek isterken kaza yaptı. Yaptığı kazadan ambulansı sorumlu tutan sürücü ambulans şoförünü tehdit etti.
İstanbul Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde önceki gün çakar ve sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.
Kazanın ardından ambulansı durduran sürücü, kazadan ambulans şoförünü sorumlu tuttu.
Ambulans şoförünü tehdit eten otomobil sürücüsü, ambulansın içinde hasta olup olmadığını merak ettiğini ve içerisine bakmak istediğini söyledi.
Sağlık ekipleri ile ısrarcı otomobil sürücüsü arasından yaşanan hasta diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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