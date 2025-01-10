Piyasa değeri 1,5 milyon... Sahte tavuk bulyon ele geçirildi!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:09

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:09

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, sahte markalı tavuk bulyon üretiminin yapıldığı tespit edilen Şehitkâmil ilçesindeki N.Ş. isimli şahsa ait depoya baskın düzenlendi.

Baskın sırasında piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 12 bin 450 adet sahte markalı tavuk bulyon, 15 bin 380 adet sahte marka ambalaj ele geçirildi.

Olayla ilgili depo sahibi şüpheli şahıs gözaltına alınırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.