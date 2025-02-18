Piyasa değeri 3 milyon TL: Elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep’te 3 ayrı işyerinde yapılan aramalarda 3 milyon 182 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon, tablet, saat ve kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Piyasa değeri 3 milyon TL: Elektronik eşya ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:39

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde N.T., M.D. ve B.D. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.

Ekiplerin 3 ayrı işyerinde yaptığı adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 3 milyon 182 bin TL olan gümrük kaçağı 104 adet akıllı telefon, 11 adet tablet, 20 adet akıllı kol saati, 33 adet kablosuz kulaklık, 41 adet hava nemlendirici ve 326 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahsı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #Kaçakçılık #Kaçakçı

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