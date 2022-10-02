Polis engellemeye çalışmıştı: Öğretmenlerin Anıtkabir yürüyüşünde '3 aylık' protestocu

02 Ekim 2022 Pazar, 13:16

Eğitim-İş Sendikası, bu sabah Ankara'da, Öğretmenlik Meslek Yasası’nın geri çekilmesi ve açlık sınırındaki eğitim emekçilerinin ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürümek istedi.

Sendikanın Anıtkabir'e yapacağı yürüyüş polis tarafından engellenmek istendi. Ancak öğretmenler, tepkileri karşısında polisin geri adım atmasıyla coşkuyla Anıtkabir'e yürüdü. Öğretmenlerin eyleminde renkli görüntüler de yer aldı.

Henüz 3 aylık olan Toprak Ilgaz bebek uzman öğretmen babası Olcay Kete ve uzman öğretmen annesi Banu Günüç Kete ile birlikte alanda en genç eylemci olarak yer aldı.

"LAİK, BİLİMSEL, KAMUSAL EĞİTİM İÇİN"

İktidarı protesto eden sloganlar atarak yürüyüş yapan öğretmenler adına Anıtkabir önünde bir konuşma yapan Genel Başkan Özbay, "Biz bu yürüyüşümüzü öğretmenesaygı, öğretmenlik mesleğine yakışır bir kanun için, eğitime bütçe için, eğitim emekçilerine yakışır bir ücret için, bu ülkedeki her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık. Bu yürüyüşümüz tarihe geçmiştir. Ayağınıza, yüreğine sağlık dostlar" ifadelerini kullandı.

En genç eylemci Toprak Ilgaz'ın babası Olcay Kete ise açıklamasında "Eğitime ve geleceğine sahip çıkmak için yürüdük. Tüm eğitim emekçilerini mesleğinin onuruna, tüm halkımızı çocuklarının nitelikli eğitim hakkına ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği aydınlanma devrimine sahip çıkmak için yürüdük" dedi.

Polisin eşliğindeki yürüyüş sonunda eğitim emekçileri, sendika flamalarını ve pankartları bırakarak Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e girdi.