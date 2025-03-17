Polis ve motosiklet sürücüsünün diyaloğu gündem oldu: 'Buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:44

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:45

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 15 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı.

Polisler, durdurulan 41 AOP 182 plakalı motosikletin sürücüsü Yusuf B.'ye plakadaki çatlağın sebebini sordu.

Sürücü, yaşadıklarını ekiplere anlatırken, polisin, "Yusuf başına da gelmeyen kalmamış. Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez" dediği anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Yusuf B.'nin plakanın okunduğunu söylemesi üzerine polis memurunun 'Kime göre' diye cevap verdiği de kaydedildi.

"SKÖÜP NE YAPACAKSIN?"

Plakayı sökmeyi teklif eden sürücüye polis memurunun "Söküp ne yapacaksın? Bundan yazayım; plakayı sök; bir de plakasızlıktan yazayım" dediği anlar ile Yusuf B.'den plakayı yaptıracağına dair söz alan polisin "Ben kime söz verdirdiysem bir daha karşılaşmışızdır. Bir daha karşılaşacağız. İyi akşamlar, cezan yok" dediği anlar da kameraya yansıdı.

Polis memuru ile sürücü arasındaki diyalog, sosyal medyada paylaşılınca ilgi topladı.