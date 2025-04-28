Politikada kadının adı yok, cam tavanı kırmak giderek zorlaşıyor: Siyasi eşitlik için 130 yıl gerekiyor

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 07:37

Raporda, parlamentoda kadın milletvekilleri ve bakanların oranları yer alıyor. Türkiye, kadın milletvekili konusunda dünya sıralamasında 185 ülke arasında 126’ncı. Bakanlık konusunda ise 189 ülke arasında 173. Raporda dünya genelinde parlamentolarda kadın milletvekili oranının yüzde 27.2 olduğu yer aldı. Kadınlar yalnızca 25 ülkede devlet ve/veya hükümet başkanı olarak görev yapıyor.

‘TEK KADIN BAKAN VAR’

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, Suudi Arabistan’ın kadın milletvekili konusunda Türkiye’den bir sıra yukarıda olmasına vurgu yaparak “Suudi Arabistan’da kadınlar seçme ve seçilme hakkını 2015’te kazandı. Türkiye’de kadınlar 1934 yılında kazanmış ama halen daha bir arpa boyu yol alabilmiş değiliz. Hâlâ toplumsal cinsiyet uçurumunun en fazla olduğu alan siyaset. Eşitsizlik uçurumu makası en fazla siyasi alanda. Siyasette Kadın 2025 haritasına göre hâlâ siyasette tam eşitlik için 130 yılın geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kaşıkırık, “5-6 ülke yüzde 50 eşit temsili sağlayabilmiş. Avrupa’nın en alt sınırını oluşturan ülkeyiz, üzücü. Türkiye’de tek kadın bakan var. Halen dünyanın alması gereken siyasi eşitlik anlamında çok fazla yol var. Kadınların görünürlüğü artmalı” dedi.

Kaşıkırık, Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca 17 kentte kadın milletvekilinin olmadığına vurgu yaptı.

Rapora göre, bakanlık pozisyonlarında cinsiyet eşitliğini sağlayan yalnızca 9 ülke var. İlk sıradaki Nikaragua’da 14 bakanın 9’u kadın. Finlandiya’da 18 bakanın 11’i, İzlanda’da, 10 bakanın 6’sı, Lihteştayn’da 5 bakanın 3’ü, Estonya’da 12 bakanın 7’si kadın. Bu ülkeler dünyada parlamentolarda kadın temsilinin en yüksek olduğu 5 ülke. TBMM’de 593 milletvekilinin yalnızca 118’i kadın.