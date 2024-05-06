Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:42

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:42

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’ndeki plastik parça üretimi yapılan fabrikada, gece saatlerinde Necmi Ş. fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Ş’yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Ş., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.