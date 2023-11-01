Prof. Dr. Ergun Özbudun son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, son yolculuğuna uğurlandı.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberini eşi, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal hesabından paylaştı.
Özbudun, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ergun Özbudun için Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi.
SİYASİLER DE KATILDI
Cenazeye, Özbudun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile yargı camiasından isimler katıldı.
Özbudun'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Özbudun'un ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve hukuk camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.
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